Махрез предложил свои услуги "Барселоне"
Вингер английского "Лестер Сити" Рияд Махрез предложил свои услуги каталонской "Барселоне", информирует sport.es.
По сведениям издания, 26-летний футболист ввиду проблем "сине-гранатовых" с подписанием замены для Неймара был готов перебраться в стан вице-чемпиона Испании. Однако "Барса" ответила отказом на предложение алжирца.
Напомним, "Барселона" отказалась от приобретения Дибалы из-за Месси. | soccernews.ru
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|1
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|1
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|3
|Тоттенхэм
|1
|3
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|Арсенал Лондон
|1
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|Бернли
|1
|3
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|Эвертон
|1
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|Вест Бромвич Альбион
|1
|3
|8
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|1
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|1
|1
|10
|Саутгемптон
|1
|1
|11
|Суонси Сити
|1
|1
|12
|Манчестер Юнайтед
|0
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|13
|Вест Хэм Юнайтед
|0
|0
|14
|Лестер Сити
|1
|0
|15
|Челси
|1
|0
|16
|Борнмут
|1
|0
|17
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|1
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