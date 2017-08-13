Махрез предложил свои услуги "Барселоне"

Вингер английского "Лестер Сити" Рияд Махрез предложил свои услуги каталонской "Барселоне", информирует sport.es.

По сведениям издания, 26-летний футболист ввиду проблем "сине-гранатовых" с подписанием замены для Неймара был готов перебраться в стан вице-чемпиона Испании. Однако "Барса" ответила отказом на предложение алжирца.

Напомним, "Барселона" отказалась от приобретения Дибалы из-за Месси. | soccernews.ru