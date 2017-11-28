Махрез принял участие в пяти голах "Лестера" в последних семи матчах

В матче 14-го тура чемпионата Англии "Лестер" на своем поле играет с "Тоттенхэмом".

Один из мячей в этом поединке на счету алжирского полузащитник "лис" Рияда Махреза.

Стоит отметить, что хавбек принял участие в пяти голах "Лестера" в последних семи матчах (3 мяча и 2 голевых паса).

В этом сезоне 26-летний Махрез провел за клуб 15 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 6 результативных передач.

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