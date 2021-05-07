Махрез признан лучшим игроком недели в Лиге Чемпионов
Завершилось голосование на официальном сайте УЕФА, в ходе которого определялся лучший игрок ответных матчей 1/2 финала Лиги Чемпионов.
Первое место занял вингер "Манчестер Сити" Рияд Махрез, оформивший дубль в поединке с ПСЖ (2:0).
Автор двух голов в ворота "ПСЖ" Рияд Махрез - Игрок недели в #ЛигаЧемпионов!— УЕФА (@UEFAcom_ru) May 7, 2021
Согласны? pic.twitter.com/pjaLqeLUdF
30-летний алжирец в борьбе за награду опередил Рубена Диаша ("Манчестер Сити"), Нголо Канте и Кая Хаверца (оба - "Челси").
Не пропустите: 6 игроков из "Челси" и 5 из "Манчестер Сити" - в команде недели Лиги Чемпионов по версии WhoScored. | http://soccernews.ru
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