Махрез признан лучшим игроком недели в Лиге Чемпионов

Фото твиттер Рияда Махреза

Завершилось голосование на официальном сайте УЕФА, в ходе которого определялся лучший игрок ответных матчей 1/2 финала Лиги Чемпионов.

Первое место занял вингер "Манчестер Сити" Рияд Махрез, оформивший дубль в поединке с ПСЖ (2:0).

Автор двух голов в ворота "ПСЖ" Рияд Махрез - Игрок недели в #ЛигаЧемпионов!



Согласны? pic.twitter.com/pjaLqeLUdF — УЕФА (@UEFAcom_ru) May 7, 2021

30-летний алжирец в борьбе за награду опередил Рубена Диаша ("Манчестер Сити"), Нголо Канте и Кая Хаверца (оба - "Челси").

Не пропустите: 6 игроков из "Челси" и 5 из "Манчестер Сити" - в команде недели Лиги Чемпионов по версии WhoScored. | http://soccernews.ru