Махрез прогулял тренировку "Лестера" и будет оштрафован на 226 тысяч евро

Алжирский полузащитник Рияд Махрез конфликтует с руководством "Лестера", сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, сегодня футболист без разрешения пропустил тренировку команды. За это он будет оштрафован на 226 тысяч евро, что является максимально возможным штрафом в клубе.

Напомним, что 26-летний Махрез добивался своего трансфера в "Манчестер Сити", но "Лестер" затребовал за него слишком большую сумму. В итоге "горожане" отказались его покупать и Махрез остался в стане "лис".

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