В настоящее время вингер "Лестера" Рияд Махрез проходит медосмотр в "Манчестер Сити", информирует Sky Sports News.

Официальное подтверждение трансфера алжирца может быть озвучено клубами уже сегодня.

В прошлом сезоне Махрез забил 13 мячей и сделал 13 результативных передач в 41 матче за "Лестер".

Напомним, "Манчестер Сити" определил альтернативой Жоржиньо хавбека "Реала". | soccernews.ru