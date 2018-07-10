Махрез проходит медосмотр в "Манчестер Сити"

Теги лестер ситиманчестер ситирияд махрез

Махрез проходит медосмотр в "Манчестер Сити"В настоящее время вингер "Лестера" Рияд Махрез проходит медосмотр в "Манчестер Сити", информирует Sky Sports News.

Официальное подтверждение трансфера алжирца может быть озвучено клубами уже сегодня.

В прошлом сезоне Махрез забил 13 мячей и сделал 13 результативных передач в 41 матче за "Лестер".

Напомним, "Манчестер Сити" определил альтернативой Жоржиньо хавбека "Реала". | soccernews.ru

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