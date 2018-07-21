Махрез прокомментировал свой дебют за "Манчестер Сити"

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Махрез прокомментировал свой дебют за "Манчестер Сити"

Новичок "Манчестер Сити" Рияд Махрез высказался о своей дебютной игре.

"Чувствую себя хорошо. Мы провели неплохую игру, у нас были моменты. Самое главное, что я провел на поле некоторое время, необходимо как можно быстрее адаптироваться к стилю игры "Манчестер Сити" - приводит слова Махреза Sky Sports.

Напомним, что в дебютном матче Махреза "Манчестер Сити" уступил дортмундской "Боруссии" (0:1).

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