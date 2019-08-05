Махрез пропустил матч с "Ливерпулем" по необычной причине

Полузащитник "Манчестер Сити" Рияд Махрез не сыграл с "Ливерпулем" в матче за Суперкубок Англии в связи с риском провалить допинг-тест.

Как сообщает BBC, тренерский штаб "горожан" побоялся использовать футболиста в вышеупомянутом поединке, поскольку клубные врачи не могли понять, какие лекарства принимал алжирец в расположении своей национальной сборной.

Напомним, что "Сити" выиграл Суперкубок Англии, одолев "Ливерпуль" в серии пенальти.

Махрез в составе сборной Алжира стал победителем Кубка африканских наций-2019.

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