Махрез пропустит игру с "Манчестер Сити"

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Махрез пропустит игру с "Манчестер Сити"

Хавбек "Лестера" Рияд Махрез не сыграет с "Манчестер Сити".

Как сообщает Daily Mail, футболист 6 февраля должен был вернуться к тренировкам. Одноклубники поддержали Махреза и пообещали принять его назад, однако на тренировочной базе он так и не появился.

Напомним, что Махрез пропускает тренировки команды после того, как клуб не отпустил его в "Манчестер Сити".

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