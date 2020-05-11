Махрез рассказал о несостоявшемся переходе в "Ливерпуль"
Алжирский полузащитник "Манчестер Сити" Рияд Махрез рассказал, что в 2017 году он мог перейти в "Ливерпуль".
"Ливерпуль" действительно интересовался мной. Но после того, как они купили Салаха, вопрос был закрыт", - приводит слова Махреза Goal.
Махрез перешел в "Манчестер Сити" летом 2018 года из "Лестера" за 68 миллионов евро. В нынешнем сезоне 29-летний хавбек провел за "горожан" 37 матчей во всех турнирах, забил девять голов и отдал 14 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
Не пропустите: "Манчестер Сити" определился с ценой продажи Махреза. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18