Махрез рассказал о несостоявшемся переходе в "Ливерпуль"



Алжирский полузащитник "Манчестер Сити" Рияд Махрез рассказал, что в 2017 году он мог перейти в "Ливерпуль".

"Ливерпуль" действительно интересовался мной. Но после того, как они купили Салаха, вопрос был закрыт", - приводит слова Махреза Goal.

Махрез перешел в "Манчестер Сити" летом 2018 года из "Лестера" за 68 миллионов евро. В нынешнем сезоне 29-летний хавбек провел за "горожан" 37 матчей во всех турнирах, забил девять голов и отдал 14 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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