Махрез рассказал о ситуации с возможным переходом в "Рому"

Теги ромалестер ситирияд махрез

Махрез рассказал о ситуации с возможным переходом в "Рому"

Атакующий полузащитник "Лестера" Рияд Махрез рассказал о ситуации с возможным переходом в "Рому".

"Я знаю, что "Рома" делала предложение, но оно пока не было принято. Это отличный клуб, я бы хотел начать с ним переговоры, но не могу без согласия "Лестера". Безусловно, приятно, когда тебя сватают в большой клуб. Впереди ещё почти месяц, посмотрим, как всё сложится" - приводит слова 26-летнего алжирца Sky Sports.

Ранее сообщалось, что "Рома" предложила за Махреза 35 миллионов евро, однако "Лестер" хочет выручить больше. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

Битва двух столиц: "Зенит" принимает "Спартак"

Битва двух столиц: "Зенит" принимает "Спартак"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Челси 38 93
2 Тоттенхэм 38 86
3 Манчестер Сити 38 78
4 Ливерпуль 38 76
5 Арсенал Лондон 38 75
6 Манчестер Юнайтед 38 69
7 Эвертон 38 61
8 Саутгемптон 38 46
9 Борнмут 38 46
10 Вест Бромвич Альбион 38 45
11 Вест Хэм Юнайтед 38 45
12 Лестер Сити 38 44
13 Сток Сити 38 44
14 Кристал Пэлас 38 41
15 Суонси Сити 38 41
16 Бернли 38 40
17 Уотфорд 38 40
18 Халл Сити 38 34
19 Мидлсбро 38 28
20 Сандерленд 38 24
Полная таблица

топ-5 тегов