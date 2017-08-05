Атакующий полузащитник "Лестера" Рияд Махрез рассказал о ситуации с возможным переходом в "Рому".

"Я знаю, что "Рома" делала предложение, но оно пока не было принято. Это отличный клуб, я бы хотел начать с ним переговоры, но не могу без согласия "Лестера". Безусловно, приятно, когда тебя сватают в большой клуб. Впереди ещё почти месяц, посмотрим, как всё сложится" - приводит слова 26-летнего алжирца Sky Sports.

Ранее сообщалось, что "Рома" предложила за Махреза 35 миллионов евро, однако "Лестер" хочет выручить больше. | http://soccernews.ru