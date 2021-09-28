Махрез рассказал об адаптации Грилиша в "Манчестер Сити"

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Махрез рассказал об адаптации Грилиша в "Манчестер Сити"Фото: инстаграм "Манчестер Сити"/Автор неизвестен

Алжирский вингер "Манчестер Сити" Рияд Махрез рассказал об адаптации хавбека Джека Грилиша в команде.

"Он адаптируется к нашему стилю игры, однако прошло еще мало времени. Тренер ему помогает, команда тоже.

Он играет во многих матчах, что делает все проще. В моем случае было иначе, так как я не принимал участие во всех матчах. Сложно приходится, даже если играешь регулярно.

Джек хорошо справляется и помогает команде", – сказал футболист сборной Алжира.

Напомним, что "Манчестер Сити" заплатил прошедшим летом "Астон Вилле" за Грилиша 100 миллионов евро.

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