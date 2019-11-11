Махрез рассказал об общении с Гвардиолой



Полузащитник "Манчестер Сити" Рияд Махрез рассказал, что он думает о главном тренере клуба Хосепе Гвардиоле.

"Гвардиола очень простой человек в общении. Он является победителем. Он работает, чтобы мы прогрессировали. Пеп объясняет нам все до последней мелочи, чтобы нам было проще играть. Он все время в игре. Мне нравится работать с ним, так как ты продолжаешь учиться", - приводит слова Махреза France football.

28-летний Махрез в нынешнем сезоне провел 14 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал восемь результативных передач. Его контракт с английским клубом действует до лета 2023 года.

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