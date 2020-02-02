Махрез расстался с женой ради звезды реалити-шоу

Алжирский нападающий "Манчестер Сити" Рияд Махрез развелся с женой и начал встречаться с Доуни Уорд, которая является звездой реалити-шоу "Настоящие домохозяйки из Чешира", сообщает The Sun.

Папарацци заметили футболиста вместе с девушкой в VIP-зоне ночного клуба Манчестера. При этом, Уорд на протяжении длительного времени отказывала алжирцу, до тех пор, пока он не разошелся с супругой.

В нынешнем сезоне 28-летний Махрез провел за "Манчестер Сити" 32 матча во всех турнирах, в которых забил девять голов и отдал 13 результативных передач.

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