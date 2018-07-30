Махрез рискует пропустить матч за Суперкубок Англии

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Махрез рискует пропустить матч за Суперкубок Англии

Полузащитник "Манчестер Сити" Рияд Махрез рискует пропустить матч за Суперкубок Англии, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, 27-летний алжирец вряд ли успеет восстановиться после травмы голеностопа, полученной во вчерашней игре с "Баварией".

Напомним, что в матче за Суперкубок Англии "Сити" сразится с "Челси". Поединок запланирован на 5 августа. | http://soccernews.ru

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