Махрез собирается вернуться к тренировкам

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Махрез собирается вернуться к тренировкам

Алжирский полузащитник "Лестера" Рияд Махрез сегодня должен вернуться в расположение клуба, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, футболист решил вернуться к тренировкам в составе команды, так как ранее его оштрафовали на 273 тысячи евро за самовольный пропуск занятий.

Напомним, что "Лестер" обещал 26-летнему Махрезу продать его в топ-клуб, но в январе отклонил предложение "Манчестер Сити" в размере 73 миллионов евро.

Не пропустите: "Лестер" оштрафовал Махреза на 273 тысячи евро. | http://soccernews.ru

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