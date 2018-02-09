Махрез собирается вернуться к тренировкам

Алжирский полузащитник "Лестера" Рияд Махрез сегодня должен вернуться в расположение клуба, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, футболист решил вернуться к тренировкам в составе команды, так как ранее его оштрафовали на 273 тысячи евро за самовольный пропуск занятий.

Напомним, что "Лестер" обещал 26-летнему Махрезу продать его в топ-клуб, но в январе отклонил предложение "Манчестер Сити" в размере 73 миллионов евро.

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