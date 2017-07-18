Махрез согласился перейти в "Рому"

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Махрез согласился перейти в "Рому"

"Рома" близка к подписанию полузащитника "Лестера" Рияда Махреза, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, римский клуб уже получил согласие самого футболиста. Теперь "волкам" предстоит договориться с "лисами" о сумме компенсации за 26-летнего алжирца.

Напомним, что "Лестер" требует за Махреза 35 миллионов евро, а "Рома" рассчитывает заплатить за игрока 26 миллионов плюс бонусы. 

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