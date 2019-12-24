Махрез сообщил о предстоящем уходе Фернандиньо из "Манчестер Сити"
Алжирский полузащитник "Манчестер Сити" Рияд Махрез заявил, что в летнее трансферное окно клуб расстанется с хавбеками Давидом Силвой и Фернандиньо.
Махрез вместе с защитником "горожан" Бенжаменом Менди приняли участие в YouTube-шоу от Sky Sports. Футболистам пришлось быстро отвечать на вопросы ведущего.
На вопрос о том, кто из игроков "Манчестер Сити" летом уйдет из клуба, Махрез сообщил, что это будут Силва и Фернандиньо.
Стоит отметить, что 33-летний Силва ранее уже объявлял об уходе из команды летом 2020 года. Что касается 34-летнего Фернандиньо, то информации о его уходе не поступало. Контракты обоих футболистов с клубом истекают по окончании нынешнего сезона.
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|Команда
|М
|О
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|Ливерпуль
|17
|49
|2
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|18
|39
|3
|Манчестер Сити
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|17
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|Шеффилд Юнайтед
|18
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|Вулверхэмптон
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|Манчестер Юнайтед
|18
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|18
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|Бернли
|18
|24
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|Арсенал Лондон
|18
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|12
|Кристал Пэлас
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|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|18
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|Борнмут
|18
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|15
|Эвертон
|18
|19
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|Вест Хэм Юнайтед
|17
|19
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|Саутгемптон
|18
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|18
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