Махрез сообщил о предстоящем уходе Фернандиньо из "Манчестер Сити"

Теги манчестер ситидавид силвафернандиньорияд махрез

Махрез сообщил о предстоящем уходе Фернандиньо из "Манчестер Сити"
Алжирский полузащитник "Манчестер Сити" Рияд Махрез заявил, что в летнее трансферное окно клуб расстанется с хавбеками Давидом Силвой и Фернандиньо.

Махрез вместе с защитником "горожан" Бенжаменом Менди приняли участие в YouTube-шоу от Sky Sports. Футболистам пришлось быстро отвечать на вопросы ведущего.

На вопрос о том, кто из игроков "Манчестер Сити" летом уйдет из клуба, Махрез сообщил, что это будут Силва и Фернандиньо.

Стоит отметить, что 33-летний Силва ранее уже объявлял об уходе из команды летом 2020 года. Что касается 34-летнего Фернандиньо, то информации о его уходе не поступало. Контракты обоих футболистов с клубом истекают по окончании нынешнего сезона.

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