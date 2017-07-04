Вингер английского "Лестера" Рияд Махрез составил мини-команду, в составе которой он хотел бы сыграть.

Как информирует Mirror, в число своих одноклубников 26-летний алжирец включил: голкипера Джанлуиджи Буффона ("Ювентус"), полузащитников Н'Голо Канте ("Челси") и Зинедина Зидана ("Реал"), а также форварда Лионеля Месси ("Барселона").

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