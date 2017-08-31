Махрез станет игроком "Барселоны" уже до конца дня

Полузащитник "Лестера" Рияд Махрез подпишет контракт с "Барселоной" уже до конца четверга, 31 августа.

Источник сообщает, что лидер английского клуба дал свое согласие на трансфер. Испанцы заплатят за алжирца 50 миллионов евро.

В Федерации футбола Алжира в свою очередь заявили, что Махрез покинул расположение сборной и отправился в Европу для подписания контракта с новой командой.

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