Махрез тайно женился на 23-летней модели

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Махрез тайно женился на 23-летней модели

Фото инстаграм Рияда Махреза

Атакующий полузащитник "Манчестер Сити" Рияд Махрез связал себя узами брака с моделью Тэйлор Уорд.

По информации The Sun, свадебная церемония была тайной и прошла в традиционном мусульманском стиле.

Впрочем, возлюбленные намерены жениться ещё раз - в Великобритании. Это событие молодожёны уже собираются отпраздновать.

Махрез был помолвлен с 23-летней Уорд с июня прошлого года.

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