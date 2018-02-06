Махрез в очередной раз пропустил тренировку "Лестера"

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Махрез в очередной раз пропустил тренировку "Лестера"

Алжирский полузащитник "Лестера" Рияд Махрез вновь пропустил тренировку команды, сообщает Sky Sports.

Футболист продолжает бойкотировать занятия из-за того, что 31 января "лисы" не продали его в "Манчестер Сити", который предлагал 73 миллиона евро.

Возможно 26-летний хавбек все-таки будет продан летом.

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