Махрез: "Верю, что доберусь до вершины"

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Махрез: "Верю, что доберусь до вершины"

Хавбек "Лестера" Рияд Махрез рассказал, что клуб блокировал его трансфер.

"У Канте был пункт об отступных, и когда его активировал "Челси", руководство "Лестера" перестало включать в наши контракты клаусулы. Они не хотели меня продавать. Мне было сказано, что меня отпустят, если поступит достойное предложение, но на самом деле руководство клуба всё блокировало.

Но я в себе уверен. Верю, что доберусь до вершины. Если у тебя есть качество и люди видят это, то не будет никаких проблем" - приводит слова Махреза FourFourTwo.

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