Махрез вновь самовольно пропустил тренировку "Лестера"



Алжирский полузащитник "Лестера" Рияд Махрез не может пропустить клуб его сорвавшийся переход в "Манчестер Сити", сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, футболист пропустил тренировку команды уже в третий раз подряд, несмотря на то, что его уже оштрафовали за это на 226 тысяч евро.

Напомним, что "Манчестер Сити" был готов заплатить за 26-летнего Махреза 74 миллиона евро, но "Лестер" потребовал более 100 миллионов.

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