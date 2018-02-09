Махрез выступил с заявлением по поводу пропуска тренировок

Полузащитник "Лестера" Рияд Махрез выступил с заявлением, в котором попытался прояснить ситуацию с пропуском тренировок.

"В последние десять дней люди, которые называли себя моими друзьями, рассказывали обо мне много историй, хотя ничего не знали о сложившейся ситуации. На основе этих слов многие болельщики и журналисты сделали некоторые предположения о произошедшем, не проверяя все факты, поэтому я хочу прояснить ситуацию и заверить, что озвученные в прессе причины, по которым я пропустил тренировки клуба, абсолютно неверны.

Руководство "Лестера" всегда было в курсе сложившейся ситуации, об этом сообщал им либо я лично, либо мои агенты. Я был частью команды, которая добилась огромного успеха, выйдя в АПЛ, а потом выиграв чемпионат. Мои намерения никогда не менялись, я всегда выкладываюсь на сто процентов на поле за свой клуб, болельщиков и партнёров по команде. На сегодняшний день и в будущем ничего не изменится. Будьте уверены, что я продолжу делать всё для успеха "Лестера" - цитирует 26-летнего алжирца Goal.com.

Ранее СМИ утверждали, что причиной саботажа тренировочного процесса со стороны Махреза является его сорвавшийся трансфер в "Манчестер Сити".

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