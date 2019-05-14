Махрез: "Я очень счастлив в "Сити" и не хочу никуда уходить"
Хавбек "Манчестер Сити" Рияд Мархез заявил, что этим летом не собирается покидать команду. Об этом информирует Goal.
"Непросто прийти в команду, в которой уже все отлажено. Я знал, что будет сложно, но я уверен в своих силах.
Я знаю, когда у меня возникнет возможность, я покажу себя. В матче с "Брайтоном" я помог команде. Я очень счастлив в "Сити" и не хочу никуда уходить", - сказал Махрез.
Ранее в СМИ была информация о том, что алжирец недоволен своим количеством игрового времени и намерен сменить клуб.
Игрок перешел в "Сити" из "Лестера" летом 2018 года. В нынешнем сезоне он участвовал в 27 матчах, забив 7 голов и сделав 4 ассиста. Его контракт с "горожанами" рассчитан до 2023 года.
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|38
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