Махрез заинтересовал "Рому"
"Рома" намерена приобрести хавбека "Лестера" Рияда Махреза.
По информации Sky Sport Italia, спортивный директор римлян Мончи уже обратился к английскому клубу с запросом о возможном трансфере футболиста.
В хавбеке в "Роме" видят замену Мохамеду Салаху, перешедшему в "Ливерпуль".
В минувшем сезоне Махрез сыграл в 36-ти матчах АПЛ, забив шесть голов и отдав три результативные передачи.
Читайте: "Арсенал" предложил за Махреза 40 миллионов евро, "Лестер" хочет получить 57 | soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|Челси
|38
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|2
|Тоттенхэм
|38
|86
|3
|Манчестер Сити
|38
|78
|4
|Ливерпуль
|38
|76
|5
|Арсенал Лондон
|38
|75
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|69
|7
|Эвертон
|38
|61
|8
|Саутгемптон
|38
|46
|9
|Борнмут
|38
|46
|10
|Вест Бромвич Альбион
|38
|45
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|45
|12
|Лестер Сити
|38
|44
|13
|Сток Сити
|38
|44
|14
|Кристал Пэлас
|38
|41
|15
|Суонси Сити
|38
|41
|16
|Бернли
|38
|40
|17
|Уотфорд
|38
|40
|18
|Халл Сити
|38
|34
|19
|Мидлсбро
|38
|28
|20
|Сандерленд
|38
|24