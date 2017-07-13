Махрез заинтересовал "Рому"

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Махрез заинтересовал "Рому""Рома" намерена приобрести хавбека "Лестера" Рияда Махреза.

По информации Sky Sport Italia, спортивный директор римлян Мончи уже обратился к английскому клубу с запросом о возможном трансфере футболиста.

В хавбеке в "Роме" видят замену Мохамеду Салаху, перешедшему в "Ливерпуль".

В минувшем сезоне Махрез сыграл в 36-ти матчах АПЛ, забив шесть голов и отдав три результативные передачи.

Читайте: "Арсенал" предложил за Махреза 40 миллионов евро, "Лестер" хочет получить 57 | soccernews.ru

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