Махрез заинтересовал "Рому"

"Рома" намерена приобрести хавбека "Лестера" Рияда Махреза.

По информации Sky Sport Italia, спортивный директор римлян Мончи уже обратился к английскому клубу с запросом о возможном трансфере футболиста.

В хавбеке в "Роме" видят замену Мохамеду Салаху, перешедшему в "Ливерпуль".

В минувшем сезоне Махрез сыграл в 36-ти матчах АПЛ, забив шесть голов и отдав три результативные передачи.

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