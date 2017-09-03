Махрез зимой хочет уйти из "Лестера"

Хавбек "Лестера" Рияд Махрез зимой планирует покинуть клуб, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, футболист собирался уйти из клуба прошедшим летом, однако не одна из заинтересованных в нем команд не стала платить за него требуемые 55 миллионов евро.

Напомним, что Махреза пытались приобрести "Арсенал", "Барселона", "Рома", "Тоттенхэм" и "Челси".

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