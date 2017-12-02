Махрез зимой может присоединиться к "Арсеналу"

Теги лестер ситирияд махрезарсенал лондон

Махрез зимой может присоединиться к "Арсеналу"

"Арсенал" намерен заполучить хавбека "Лестера" Рияда Махреза.

Как сообщают английские СМИ, "канониры" видят в футболисте замену Алексису Санчесу, который в скором времени может уйти из клуба.

В текущем сезоне Махрез сыграл 15 матчей, забил 4 гола и отдал 6 ассистов.

Читайте также: "Арсенал" в январе намерен подписать Янкто. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

"Интер" разгромил "Кьево" и стал лидером Серии А

"Интер" разгромил "Кьево" и стал лидером Серии А

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 14 40
2 Манчестер Юнайтед 15 35
3 Челси 15 32
4 Ливерпуль 15 29
5 Арсенал Лондон 15 28
6 Тоттенхэм 15 25
7 Бернли 15 25
8 Уотфорд 15 22
9 Лестер Сити 15 20
10 Эвертон 15 18
11 Саутгемптон 15 17
12 Брайтон & Хоув Альбион 15 17
13 Сток Сити 15 16
14 Борнмут 15 15
15 Ньюкасл Юнайтед 15 15
16 Хаддерсфилд Таун 15 15
17 Вест Бромвич Альбион 15 13
18 Кристал Пэлас 15 10
19 Вест Хэм Юнайтед 14 10
20 Суонси Сити 15 9
Полная таблица

топ-5 тегов