Махрез зимой может присоединиться к "Арсеналу"

"Арсенал" намерен заполучить хавбека "Лестера" Рияда Махреза.

Как сообщают английские СМИ, "канониры" видят в футболисте замену Алексису Санчесу, который в скором времени может уйти из клуба.

В текущем сезоне Махрез сыграл 15 матчей, забил 4 гола и отдал 6 ассистов.

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