Махрезу могут запретить въезд в Египет из-за политического скандала

Атакующий полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Алжира Рияд Махрез стал фигурантом политического скандала.

Как сообщает Albawaba, футболисту могут запретить въезд в Египет за отказ пожать руку премьер-министру этой страны Мустафе Мабдули и министру спорта Ашрафу Собхи.

Инцидент произошёл во время церемонии награждения после финала Кубка Африканских Наций-2019.

В Египте поведение Махреза сочли оскорблением власти. Местный адвокат Сами Сабри потребовал сделать футболиста персоной нон грата.

Напомним, что сборная Алжира стала победителем континентального первенства.

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