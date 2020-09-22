Mail.ru Group бесплатно покажет все игры нового сезона Серии А и Ла Лиги
Стало известно, где онлайн можно будет посмотреть матчи Серии А и Ла Лиги. Mail.ru Group договорилась с компанией "Телеспорт" о приобретении прав на онлайн-трансляции.
Таким образом, встречи итальянских и испанских турниров можно будет бесплатно смотреть в Одноклассниках, во ВКонтакте, на Смотри Mail.ru и Спорте Mail.ru.
Игры можно будет посмотреть и в прямом эфире, и в записи.
"Среди наших пользователей много любителей футбола. Прошлый сезон Ла Лиги и Серии А во ВКонтакте и Одноклассниках набрал более 450 млн просмотров. Мы рады, что в этом году показываем чемпионаты полностью и сразу на нескольких наших площадках: значит, еще больше болельщиков смогут следить за любимой игрой там, где им удобно", - сообщает источник.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14