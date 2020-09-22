Mail.ru Group бесплатно покажет все игры нового сезона Серии А и Ла Лиги

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Mail.ru Group бесплатно покажет все игры нового сезона Серии А и Ла Лиги

Стало известно, где онлайн можно будет посмотреть матчи Серии А и Ла Лиги. Mail.ru Group договорилась с компанией "Телеспорт" о приобретении прав на онлайн-трансляции.

Таким образом, встречи итальянских и испанских турниров можно будет бесплатно смотреть в Одноклассниках, во ВКонтакте, на Смотри Mail.ru и Спорте Mail.ru.

Игры можно будет посмотреть и в прямом эфире, и в записи.

"Среди наших пользователей много любителей футбола. Прошлый сезон Ла Лиги и Серии А во ВКонтакте и Одноклассниках набрал более 450 млн просмотров. Мы рады, что в этом году показываем чемпионаты полностью и сразу на нескольких наших площадках: значит, еще больше болельщиков смогут следить за любимой игрой там, где им удобно", - сообщает источник.

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Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
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