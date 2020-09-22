Mail.ru Group бесплатно покажет все игры нового сезона Серии А и Ла Лиги

Стало известно, где онлайн можно будет посмотреть матчи Серии А и Ла Лиги. Mail.ru Group договорилась с компанией "Телеспорт" о приобретении прав на онлайн-трансляции.

Таким образом, встречи итальянских и испанских турниров можно будет бесплатно смотреть в Одноклассниках, во ВКонтакте, на Смотри Mail.ru и Спорте Mail.ru.

Игры можно будет посмотреть и в прямом эфире, и в записи.

"Среди наших пользователей много любителей футбола. Прошлый сезон Ла Лиги и Серии А во ВКонтакте и Одноклассниках набрал более 450 млн просмотров. Мы рады, что в этом году показываем чемпионаты полностью и сразу на нескольких наших площадках: значит, еще больше болельщиков смогут следить за любимой игрой там, где им удобно", - сообщает источник.

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