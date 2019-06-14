Мак Аллистер назвал причину отказа от перехода в "Спартак"

Форвард "Брайтона" Алексис Мак Аллистер рассказал, почему он не перешел в московский "Спартак", который предлагал за его трансфер 20 миллионов евро. Об этом сообщает Planeta Boca Juniors.

"Спартак" сделал предложение раньше всех, но решение было принято. "Брайтон" и я решили, что будет лучше, если я буду играть в "Боке", - сказал игрок.

Футболист перешел в "Брайтон" из "Архентинос Хуниорс" зимой 2019 года за 5 миллионов евро, и еще полгода провел в аргентинской команде из-за проблем с разрешением.

Его контракт с англичанами рассчитан до лета 2023 года. В минувшем сезоне он участвовал в 23 матчах, отметившись 5 голами и 1 результативной передачей.

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