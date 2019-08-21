Мак близок к переходу из "Зенита" в клуб АПЛ

Полузащитник "Зенита" Роберт Мак до конца месяца сменит клубную прописку.

Как сообщают российские СМИ, сейчас 28-летний словак ведёт переговоры с английским "Норвичем".

Поскольку в АПЛ трансферное окно уже закрыто, вероятно, хавбек присоединится к "канарейкам" на правах свободного агента.

Мак выступает за "Зенит" с 2016 года, сыграл 63 матча, забил 12 голов и сделал 10 ассистов. Сдавался в аренду ПАОК.

Рыночная стоимость игрока оценивается в 4,5 миллиона евро.

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