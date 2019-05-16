Мак может покинуть "Зенит" по окончании сезона
Юрай Венглош, агент словацкого полузащитника "Зенита" Роберта Мака, заявил, что его клиент может покинуть клуб по окончании сезона.
"Мне приятно, что Роберт стал чемпионом России с "Зенитом". В России ограниченное количество иностранных игроков, но они счастливы в "Зените". Семак говорил мне, что его устраивает игра Мака, но ему нужно применять ротацию.
Хорошо, что "Зенит" будет играть в Лиге Чемпионов в следующем сезоне. Контракт Мака с клубом действует еще год, но ему нужно регулярно выходить на поле. В ближайшее время мы решим, будем ли продлевать контракт или же попросим трансфер", - приводит слова Венглоша Šport.sk.
В нынешнем сезоне 28-летний Мак провел за "Зенит" 33 матча во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал пять результативных передач.
Не пропустите: Бывший спортивный директор "Зенита" назвал футбольных звёзд, которые могли оказаться в клубе. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Игрок "Арсенала" Мирзов ударил форварда "Урала" Ильина за оскорбление по национальному признаку
-
"Манчестер Юнайтед" и ПСЖ начали работу над трансфером Левандовски
-
"Ливерпуль" жалко! Шесть величайших бестрофейных сезонов в истории
-
Дело о финансовых нарушениях "Манчестер Сити" передано в арбитражную палату УЕФА
-
"Челси" принял окончательное решение по будущему Игуаина
Лента новостей
-
"Атлетико" предложил контракт Дибале
-
Кейн будет вызван в сборную Англии для участие в финале четырех Лиги наций
-
Мирзов: "Не было никакой потасовки после матча с "Уралом"
-
"Атлетико" поборется с "Барселоной" за Ляказетта
-
Адвокат назвал дату подачи апелляции на приговор Мамаева
-
"Интер" объявил о продлении контракта со Шкриньяром
-
Семак: "От предложения ПСЖ по трансферу Паредеса нельзя было отказаться"
-
Мак может покинуть "Зенит" по окончании сезона
-
Дель Пьеро сравнил Клоппа и Гвардиолу
-
Игрок "Арсенала" Мирзов ударил форварда "Урала" Ильина за оскорбление по национальному признаку
-
2
Дембеле пропустит финал Кубка Испании
-
Агент Бекао: "Не будем разговаривать с другим клубом, пока ЦСКА не закроет переговоры с нами"
-
Жуниньо близок к возвращению в "Лион", команду может возглавить Артета
-
"Манчестер Юнайтед" и ПСЖ начали работу над трансфером Левандовски
-
Адвокат: "Мамаев рассчитывает, что апелляционная инстанция примет более справедливое законное решение"
-
"Арсенал" раскритиковал УЕФА из-за финала Лиги Европы
-
Раньери может возглавить "Селтик"
-
Лапорта: "Большинство фанатов "Барселоны" не хотят видеть Гризманна в команде"
-
Бывший спортивный директор "Зенита" назвал футбольных звёзд, которые могли оказаться в клубе
-
Яя Туре получил предложение из Китая
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|27
|58
|2
|Локомотив Москва
|28
|52
|3
|Краснодар
|28
|50
|4
|Спартак Москва
|28
|46
|5
|ЦСКА Москва
|27
|45
|6
|Арсенал Тула
|28
|45
|7
|Ахмат
|28
|39
|8
|Ростов
|28
|38
|9
|Оренбург
|28
|37
|10
|Рубин
|28
|35
|11
|Урал
|28
|34
|12
|Динамо Москва
|28
|31
|13
|Крылья Советов
|28
|28
|14
|Уфа
|28
|26
|15
|Анжи
|28
|20
|16
|Енисей Красноярск
|28
|19