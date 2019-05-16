Мак может покинуть "Зенит" по окончании сезона

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Мак может покинуть "Зенит" по окончании сезона

Юрай Венглош, агент словацкого полузащитника "Зенита" Роберта Мака, заявил, что его клиент может покинуть клуб по окончании сезона.

"Мне приятно, что Роберт стал чемпионом России с "Зенитом". В России ограниченное количество иностранных игроков, но они счастливы в "Зените". Семак говорил мне, что его устраивает игра Мака, но ему нужно применять ротацию.

Хорошо, что "Зенит" будет играть в Лиге Чемпионов в следующем сезоне. Контракт Мака с клубом действует еще год, но ему нужно регулярно выходить на поле. В ближайшее время мы решим, будем ли продлевать контракт или же попросим трансфер", - приводит слова Венглоша Šport.sk.

В нынешнем сезоне 28-летний Мак провел за "Зенит" 33 матча во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал пять результативных передач.

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