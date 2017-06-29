Мак переходит из "Зенита" в ПАОК
Хавбек питерского "Зенита" Роберт Мак возвращается в ПАОК, сообщают российские СМИ.
Греческий клуб арендует 26-летнего словака до конца следующего сезона. Другие детали сделки пока неизвестны.
Напомним, что Мак выступал за ПАОК с 2014 по 2016 год, после чего был куплен "Зенитом" за 3,5 миллиона евро.
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|Команда
|М
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|1
|Олимпиакос Пирей
|34
|86
|2
|ПАОК
|34
|69
|3
|Атромитос
|34
|66
|4
|Панатинаикос
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|66
|5
|Астерас Триполис
|34
|58
|6
|Эрготелис
|34
|44
|7
|ОФИ
|34
|44
|8
|Левадиакос
|34
|42
|9
|Панаитоликос Агринио
|34
|42
|10
|ПАС Гианнина
|34
|41
|11
|Пантракикос
|34
|41
|12
|Kallonis
|34
|39
|13
|Паниониос
|34
|39
|14
|Ксанти
|34
|38
|15
|Платаниас
|34
|38
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|Верия ФК
|34
|38
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|Аполлон Смирнис
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|18
|Арис
|34
|22