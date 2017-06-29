Мак переходит из "Зенита" в ПАОК

Хавбек питерского "Зенита" Роберт Мак возвращается в ПАОК, сообщают российские СМИ.

Греческий клуб арендует 26-летнего словака до конца следующего сезона. Другие детали сделки пока неизвестны.

Напомним, что Мак выступал за ПАОК с 2014 по 2016 год, после чего был куплен "Зенитом" за 3,5 миллиона евро.

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