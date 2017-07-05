Мак покинул расположение "Зенита" на сборах

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Мак покинул расположение "Зенита" на сборахПолузащитник "Зенита" Роберт Мак сразу после товарищеского матча с "Аустрией" (2:1) покинул расположение клуба.

Как сообщает российская пресса, уже на этой неделе 26-летний игрок присоединится на сборах к ПАОКу.

Ранее стало известно, что греческий клуб арендует словака.

В минувшем сезоне Мак сыграл в 27-ми матчах, забив шесть голов. 

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