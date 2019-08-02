Мак задумался об уходе из "Зенита"
Полузащитник "Зенита" Роберт Мак может сменить команду во время летнего трансферного агента.
По словам агента футболиста Юрая Венглоша, его клиент всерьёз задумался об уходе из питерского клуба в связи со скорым трансфером вингера "Барселоны" Малкома.
Словацкий хавбек понимает, что после прихода бразильца его игровая практика в составе "сине-бело-голубых" сократится до минимума.
28-летний Мак выступает за "Зенит" с 2016 года, сыграл 63 матча, забил 12 голов и сделал 10 ассистов.
Контракт игрока с клубом истекает следующим летом. Его рыночная стоимость - 4,5 миллиона евро.
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|Команда
|М
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|3
|9
|2
|Ростов
|3
|7
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|Краснодар
|3
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|4
|Урал
|3
|6
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|ЦСКА Москва
|3
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|6
|Рубин
|2
|4
|7
|Арсенал Тула
|3
|4
|8
|Локомотив Москва
|3
|4
|9
|Динамо Москва
|3
|4
|10
|Спартак Москва
|3
|4
|11
|Уфа
|3
|3
|12
|Тамбов
|3
|3
|13
|Ахмат
|2
|3
|14
|Крылья Советов
|3
|3
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|Оренбург
|3
|0
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|Динамо Санкт-Петербург
|3
|0