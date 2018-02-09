Макаров и Жигулев стали игроками "Тосно"

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Макаров и Жигулев стали игроками "Тосно"

"Тосно" пополнился полузащитником ЦСКА Александром Макаровым и хавбеком "Краснодара" Ильей Жигулевым.

Армейцы и "быки" на своих официальных сайтах подтвердили переходы игроков в клуб из Ленинградской области на правах аренды до лета 2018 года без опции выкупа.

В этом сезоне 22-летний Жигулев сыграл за "Краснодар" 12 матчей, результативными действиями не отличался. В активе 21-летнего Макарова 2 игры в составе ЦСКА.

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