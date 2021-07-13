Макаров не обиделся на Черчесова из-за отсутствия игровой практики на Евро-2020
Фото инстаграм Дениса Макарова
Полузащитник казанского "Рубина" Денис Макаров высказался о том, что ему не дали сыграть на Евро-2020.
"Не думаю, что не вписывался в схему. В принципе, было три атакующих игрока, как и в "Рубине". Все близко к центру и в любой момент могут отскочить широко - мне это удобно. Видимо, что-то пошло не по плану. Я не расстраиваюсь ни в коем случае, нет обид. Наоборот, мне важен этот опыт. Я получил опыт для размышлений: что надо улучшать. У меня были отличные конкуренты, Головин и Миранчук. Они выступают в Европе, и конкуренцию с ними выдерживать тяжело.
Хотя, думаю, дал бы тот же объём, что и они. Видимо, тренер видел, что они дали бы больше. Мы мало работали вместе, Черчесов не видел меня в игре за сборную, только в "Рубине". Может, побоялся и не доверился. Это нормально, в футболе бывает, надо относиться с пониманием", - сказал 23-летний футболист.
В прошедшем сезоне Макаров сыграл за "Рубин" 30 матчей, забил 9 голов и сделал 1 ассист.
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