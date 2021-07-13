Макаров - о карьере в Европе: "Если будет шанс - вцеплюсь в него зубами"

Фото инстаграм Дениса Макарова / Автор неизвестен

Полузащитник казанского "Рубина" Денис Макаров признался, что его главная цель - поиграть в Европе.

"Есть мечта уехать в Европу - как и у каждого, мне кажется. Если будет шанс попасть в хороший чемпионат – вцеплюсь в него зубами. Всё-таки европейский футбол отличается от нашего. Во-первых, там играют быстрее. Во-вторых, ну наш чемпионат и европейские – небо и земля: какая техника у них, какое мышление.

Посмотрите на Миранчука – каким он был здесь и какой стал. Этот гол Финляндии с шага: быстро принял решение. Так же и в "Аталанте": принимает и сразу бьет, на все уходит меньше времени. Когда видишь, как Леша прибавил в скорости мышления и технике, проникаешься и тоже хочешь там играть. Этот пример вдохновляет. А как иначе: уехал и забивает, даже когда ему дают 10-15 минут.

Я правда хочу расти над собой. Тем более, сейчас будет большой шанс проявить себя в Лиге конференций – надеюсь попасть там в группу. "Рубин" давно не играл в Европе, я вообще никогда – а тут много хороших команд, интересно. Ну и как раз проверим, как наши навыки работают в сравнении с Европой", - сказал 23-летний футболист.

В прошедшем сезоне Макаров сыграл за "Рубин" 30 матчей, забил 9 голов и сделал 1 ассист.

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