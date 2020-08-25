Макаров оценил шансы "Рубина" попасть в еврокубки по итогам сезона

Полузащитник казанского "Рубина" Денис Макаров порассуждал о том, удастся ли его команде финишировать в зоне еврокубков по итогам сезона 2020/21.

"У нас собралась новая команда. Мы наработали тактику, сыгрались. И отсюда улучшение результата. Думаю, дальше будет лучше. Мы должны играть в еврокубках. У нас хороший состав и сильная атака - на мой взгляд, одна из лучших в РПЛ. Полагаю, у нас хорошие шансы попасть в еврокубки", - сказал Макаров.

В стартовых четырёх турах РПЛ "Рубин" набрал только 4 очка и занимает 12-е место в турнирной таблице.

В минувшую субботу казанцы в гостях обыграли московский ЦСКА. Следующий соперник - "Уфа".

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