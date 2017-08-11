Макаров останется в ЦСКА

Московский ЦСКА не планирует отдавать в аренду полузащитника Александра Макарова, сообщают российские СМИ.

Тренерский штаб армейцев во главе с Виктором Гончаренко рассчитывает на 21-летнего футболиста в стартовавшем сезоне.

Напомним, что прошлый сезон Макаров провёл на правах аренды в "Тосно" и клуб из Ленинградской области снова хотел арендовать хавбека.

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