Макаров рассказал о штрафах в "Рубине"
Фото инстаграм Дениса Макарова
Полузащитник московского "Динамо" Денис Макаров поделился воспоминаниями о периоде карьеры в "Рубине".
"Слуцкий называл меня и Деспотовича лидерами по штрафам в "Рубине"? У Деспотовича не было штрафов. Его нельзя было штрафовать. Не знаю, почему, но вот так. А меня штрафовали. Раз пять-шесть. Суммы называть не буду, но для меня они были достаточно крупные.
За что? Викторович [Слуцкий] мог выгнать меня с тренировки за то, что был чем-то недоволен. Он считал, что я огрызаюсь, а я всего лишь хотел справедливости. Если я вижу, что что-то не так - почему должен молчать? Я же не ругался матом. Разговор на повышенных тонах в футболе - это нормально.
Я не против подколок. Но если мне пихают не по делу - отвечу. Почему за одно и то же мне высказывают, а другому - нет? Мне не нравится такое отношение. Но я не злопамятный. Сегодня Викторыч оштрафует, а завтра - всё нормально, проехали, продолжаем работу. Может, у него какая-то обида сохранялась, не знаю. Я старался побыстрее выбросить это из головы.
Серьёзных конфликтов у меня никогда не было, ни в "Рубине", ни в других командах. Может, я просто попадал под горячую руку Викторовичу, когда он был злой и срывался. Но дальше штрафов это не распространялось. Уже вечером я спокойно выходил на вторую тренировку", - рассказал Макаров.
Хавбек выступал за "Рубин" с января 2020-го по август 2021-го года, после чего его продали в "Динамо" за 7,5 миллиона евро.
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