Макаров высказался о переезде в Европу

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Макаров высказался о переезде в ЕвропуФото: инстаграм Макарова/Автор неизвестен

Полузащитник "Рубина" и сборной России Денис Макаров рассказал о мечте играть в Европе.

— У вас есть мечта уехать играть в Европу?

— Да. Думаю, у многих игроков есть такая мечта.

— Вас не смущает, что "Зенит" абсолютный гегемон в России, а все остальные команды по-сути разыгрывают между собой второе место?

— Да, у них сильная команда, но, я считаю, что можно и нужно бороться.

Напомним, что россиянам предстоят товарищеские матчи с Польшей (1 июня в гостях) и Болгарией (5 июня на своем поле). На Евро-2020 команда сыграет в группе В со сборными Бельгии, Финляндии и Дании.

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