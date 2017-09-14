Македонская премьера: "Зенит" в стартовом матче группы проэкзаменует "Вардар"

"Вардар" – "Зенит"

Стадион: "Филипп ІІ Македонский" (Скопье, Македония)

Начало матча: 22:05

Арбитр: Якоб Кехлет (Дания)

Лидер российской Премьер-лиги питерский "Зенит" стартовый матч группового раунда Лиги Европы проведет в Македонии. В рамках группы "L" команда Роберто Манчини сыграет с чемпионом этой страны – "Вардаром" из Скопье. В истории противостояния с клубами из России "красно-черные" имели лишь одну дуэль. Во втором отборочном раунде Лиги чемпионов сезона 2003/04 г.г. македонский клуб сенсационно выбил из турнира московский ЦСКА, переиграв "армейцев" 2:1 на выезде и сыграв 1:1 на своем поле.

"Зенит" вполне может считаться фаворитом не только квартета, но и всего турнира Лиги Европы. На данный момент питерцы набрали отличную форму, несмотря на то, что в последних двух матчах чемпионата России голов не забивали. "Вардар" можно считать сюрпризом и сенсацией основного раунда еврокубка. Во-первых, потому что никогда ранее македонский клуб не добирался до этой стадии соревнований. А во-вторых, потому что в раунде плей-офф "красно-черные" переиграли именитый турецкий "Фенербахче". Причем в обоих матчах. А вот во внутреннем чемпионате у "Вардара" ладится не все. После сыгранных трех матчей действующий чемпион уже имеет в пассиве поражение.

"Зенит" в чемпионате России провел 9 игр, и пока что ни разу не проиграл. Разумеется, такой результат позволяет питерцам удерживать в таблице первое место. Однако конкуренты не дремлют и, учитывая, что "сине-бело-голубые" не могут выиграть две встречи кряду, уже наступают на пятки.

При всей симпатичности нынешнего "Вардара", эта команда ошибки в обороне допускает не просто регулярно – она с ними ведет серьезную "дружбу". С начала текущего сезона "красно-черные" сыграли десять матчей во всех турнирах, и не пропускали лишь в трех. Но и забивал "Вардар" во всех шести поединках, сыгранных в двух еврокубковых соревнованиях в кампании 2017/18.

Чтобы не попасть в сети хозяев, "Зениту" нужно учесть ошибки, допущенные в первой игре с "Утрехтом" и втором матче с израильским "Бнеем Иегудой". С учетом умения итальянских наставников учиться на своих ошибках и того, что Манчини сам себе не враг, и важность успеха на европейской арене наверняка понимает, верится, что избежать недооценки соперника в этот раз "сине-бело-голубые" смогут.

Интересные факты противостояния "Вардара" и "Зенита":

"Вардар" стал первым клубом из Македонии, попавшим в основной раунд еврокубка

"Зенит" уступил в трех из последних четырех гостевых матчей на евроарене

"Вардар" не проигрывал на своем поле с марта текущего года

"Зенит" играет на ноль четыре матча кряду

Победная серия "Вардара" длится пять игр

Ориентировочные составы на игру:

"Вардар": Гачевски – Брдаровски, Велковски, Грнчаров, Амбарцумян, Спировски, Глигоров, Барсегян, Фелипе, Блажевски, Ж.Балотелли.

"Зенит": Лунев – Кришито, Маммана, Иванович, Смольников, Ерохин, Краневиттер, Паредес, Кузяев, Дриусси, Кокорин.

Прогноз на матч "Вардар" – "Зенит":

По мнению букмекеров, гости в этом противостоянии должны добиваться победного результата. На успех "Зенит" ставки принимаются в пределах 1.50 баллов. На победу "Вардара" коэффициент составляет от 6.50 до 7.00 баллов. Ничейный исход оценивается в 4.75 баллов.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

Также читайте! Фаворит против аутсайдера: Киевское "Динамо" примет крепкий "Шкендербеу"