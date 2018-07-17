Македонский клуб прошел дальше в ЛЧ, несмотря на поражение со счетом 0:4

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Македонский клуб прошел дальше в ЛЧ, несмотря на поражение со счетом 0:4

Македонскую "Шкендия" разгромно проиграла валлийскому ТНС в ответном матче первого раунда Лиги Чемпионов, но сумела пройти дальше, благодаря более крупной победе в первой встрече.

ТНС (Уэльс) - "Шкендия" (Македония) - 4:0 (3:0) - первый матч - 0:5

Голы: Эббе, 15 - 1:0, Редмонд, 30 - 2:0, Кабанго, 35 - 3:0, Бирн, 90+6 - 4:0. 

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