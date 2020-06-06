Макеев назвал главное нововведение в "Спартаке" после назначения Карреры

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Макеев назвал главное нововведение в "Спартаке" после назначения Карреры

Бывший защитник московского "Спартака" Евгений Макеев рассказал, как изменился тренировочный процесс после того, как "красно-белых" возглавил Массимо Каррера.

"Главное, что поменялось при Каррере - мы больше стали работать над физикой. У Массимо были одни из самых тяжёлых недельных циклов. Были ли плюсы? Естественно. Стало легче играть из-за того, что физически ты был лучше готов. Этого команде и не хватало тогда", - заявил Макеев.

Напомним, что итальянец сменил Дмитрия Аленичева в августе 2016 года. При нём "Спартак" в том же сезоне стал чемпионом России.

Столичный клуб уволил Карреру в октябре 2018 года. Сейчас тренер работает в греческом АЕКе.

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