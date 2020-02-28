Макеев: "Не думаю, что в ближайшие годы "Спартак" станет чемпионом России"

Бывший защитник московского "Спартака" Евгений Макеев вспомнил о чемпионском сезоне 2016/17, а также оценил перспективы команды повторить тот успех.

"Считаю ли себя чемпионом того года? Двоякая ситуация. В целом практически вообще не играл, но ведь был частью хорошего коллектива, создавал конкуренцию, получал травмы. Поэтому, считаю, заслужил за всё своё время в "Спартаке" уйти красиво, с золотой медалью. Не думаю, что в ближайшие годы клуб повторит тот результат. Почему? Тогда просто слишком идеально всё совпало. Никто же не знал, например, что мы проиграем АЕКу и уберут Аленичева. Нам с киприотами просто не повезло. Обыграй мы их и пройди дальше в Лиге Европы, ещё непонятно, как бы в чемпионате всё сложилось", - сказал Макеев.

30-летний футболист выступал за "Спартак" с 2007 по 2017 год. После чемпионского сезона он на правах свободного агента перешёл в "Ростов".

Сейчас Макеев защищает цвета ереванского "Арарата".

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