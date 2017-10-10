Макелеле: "Каземиро мне напоминает меня"

Бывший полузащитник мадридского "Реала" Клод Макелеле согласен с тем, что его стиль игры имеет много общего со стилем хавбека команды Каземиро.

"Каземиро показывает отличную игру. Перед финальным матчем Лиги чемпионов сезона-2015/16 я беседовал с ним в раздевалке. Он отлично знает позицию, на которой выступает, справляясь со своими обязанностями легко. Действительно, Каземиро мне напоминает меня. Некоторые думают, что я только и делал, что бегал по полю. Но нужно знать, куда бежать и как действовать. Каземиро очень сообразительный и позиционно всегда действует верно. Он может забивать голы, я же вперёд не шёл. Ведь у нас были такие игроки… Для Каземиро самым важным должно быть то, чтобы одноклубники признавали важность его работы на поле. Именно это и является его главным трофеем", — сказал француз.

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