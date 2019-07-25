Макелеле может возглавить африканскую сборную

Известный в прошлом французский футболист Клод Макелеле имеет хорошие шансы возглавить сборную ДР Конго.

По информации France Football, 43-летнего специалиста приглашают на пост главного тренера национальной команды власти этой африканской страны.

Ранее Макелеле работал с "Бастией" и "Эйпеном", а также входил в тренерские штабы ПСЖ и "Суонси".

Что касается сборной ДР Конго, то её сейчас возглавляет Флоран Ибенге. Под его руководством "леопарды" дошли до 1/8 финала Кубка Африканских Наций-2019, где уступили Мадагаскару.

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