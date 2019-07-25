Макелеле может возглавить африканскую сборную
Известный в прошлом французский футболист Клод Макелеле имеет хорошие шансы возглавить сборную ДР Конго.
По информации France Football, 43-летнего специалиста приглашают на пост главного тренера национальной команды власти этой африканской страны.
Ранее Макелеле работал с "Бастией" и "Эйпеном", а также входил в тренерские штабы ПСЖ и "Суонси".
Что касается сборной ДР Конго, то её сейчас возглавляет Флоран Ибенге. Под его руководством "леопарды" дошли до 1/8 финала Кубка Африканских Наций-2019, где уступили Мадагаскару.
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|О
|1
|Египет
|3
|9
|2
|Уганда
|3
|4
|3
|Демократическая Республика Конго
|3
|3
|4
|Зимбабве
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Мадагаскар
|3
|7
|2
|Нигерия
|3
|6
|3
|Гвинея
|3
|4
|4
|Бурунди
|3
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Алжир
|3
|9
|2
|Сенегал
|3
|6
|3
|Кения
|3
|3
|4
|Танзания
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Марокко
|3
|9
|2
|Кот-д’Ивуар
|3
|6
|3
|Южно-Африканская Республика
|3
|3
|4
|Намибия
|3
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Мали
|3
|7
|2
|Тунис
|3
|3
|3
|Ангола
|3
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|4
|Мавритания
|3
|2
|Группа F
|М
|О
|1
|Гана
|3
|5
|2
|Камерун
|3
|5
|3
|Бенин
|3
|3
|4
|Гвинея-Бисау
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