Макелеле поддержал Зидана
Известный в прошлом французский футболист Клод Макелеле выразил поддержку своему соотечественнику главному тренеру "Реала" Зинедину Зидану.
"Текущее отношение к Зидану несправедливо. В футболе успех очень быстро забывают. Я уверен, что к нему вернётся удача. Зидан - великолепный тренер. Ранее он был таким же игроком. У него остались те же ценности - Зидан лидер и много работает. Он никогда не прячется и отвечает по своим обязательствам. Не каждый может помочь футболистам так, как Зидан. Именно поэтому он - великий тренер. То, что Зизу сделал в "Реале" за последние несколько лет не мог сделать ранее ни один тренер в мире" - приводит слова Макелеле Marca.
Напомним, что "Реал" в этом сезоне провально выступает в Примере, занимая лишь четвёртое место, и уже вылетел из Кубка Испании.
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