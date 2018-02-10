Макелеле поддержал Зидана

Теги реал мадридзинедин зидан

Макелеле поддержал Зидана

Известный в прошлом французский футболист Клод Макелеле выразил поддержку своему соотечественнику главному тренеру "Реала" Зинедину Зидану.

"Текущее отношение к Зидану несправедливо. В футболе успех очень быстро забывают. Я уверен, что к нему вернётся удача. Зидан - великолепный тренер. Ранее он был таким же игроком. У него остались те же ценности - Зидан лидер и много работает. Он никогда не прячется и отвечает по своим обязательствам. Не каждый может помочь футболистам так, как Зидан. Именно поэтому он - великий тренер. То, что Зизу сделал в "Реале" за последние несколько лет не мог сделать ранее ни один тренер в мире" - приводит слова Макелеле Marca.

Напомним, что "Реал" в этом сезоне провально выступает в Примере, занимая лишь четвёртое место, и уже вылетел из Кубка Испании.

Также читайте: Зидан: "Я не беспокоюсь по поводу Роналду". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

В ожидании очередной победы: "Барселона" принимает "Хетафе"

В ожидании очередной победы: "Барселона" принимает "Хетафе"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 22 58
2 Атлетико Мадрид 23 52
3 Реал Мадрид 22 42
4 Валенсия 22 40
5 Вильярреал 23 37
6 Эйбар 23 35
7 Севилья 22 33
8 Сельта Виго 22 31
9 Жирона 22 31
10 Бетис 22 30
11 Хетафе 22 29
12 Леганес 22 29
13 Атлетик Бильбао 23 28
14 Реал Сосьедад 23 26
15 Эспаньол 22 25
16 Алавес 23 25
17 Леванте 22 20
18 Лас Пальмас 23 18
19 Депортиво Ла-Корунья 22 17
20 Малага 23 13
Полная таблица

топ-5 тегов